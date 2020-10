Christine DEN BOER

J'exerce plusieurs métiers, car j'estime que chacun d'entre eux peut enrichir l'autre et me donner l'étincelle en plus.



Directrice de production logistique depuis 30 ans. Dossiers de 10 personnes à plusieurs milliers. En partant de l'écriture de projet et du montage du budget jusqu'à l'exploitation en passant par le recrutement des membres de l'équipe, des réunions clients, le choix de prestataires et des briefings.



Coach professionnelle certifiée depuis 7 ans. J'interviens en individuel pour du développement personnel (Coaching de vie) et en entreprise pour des dirigeants et des équipes. Egalement en teambuilding et motivations d'équipes. Modules sur mesure après un premier take in. Consultez mon site internet http://cdbcoaching.e-monsite.com/



Formatrice en événementiel, gestion du stress, prise de parole, développement de la créativité.... Modules adaptés sur demande. En français, anglais ou néerlandais.



Accompagnatrice dans l'événementiel comme je connais ce métier depuis "toujours".



"Ateliers décomplexés" pour retrouver ou booster votre créativité à mon domicile en Normandie ou partout ailleurs. Consultez mon blog http://art-creativite.fr/



Mes compétences :

Formatrice

Chef de projet

Accompagner

Accompagnement individuel