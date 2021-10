Dany AUTHIER

Vous me retrouverez sur notre page FACEBOOK une page au nom de notre association aide à la recherche d'emploi :

Mon Parcours :

27 années d'expérience en tant que Chef d'entreprise

puis après une reprise de différents Cursus :

Formateur, Conseillère en orientation & reclassement et surtout COACH (Formation de coaching au conservatoire des Arts et Métiers : D.LECOQ) voici mon parcours professionnel et maintenant

Bénévole en Transition Professionnelle depuis 10 ans. Coach spécialisée Burn Out



Ces différents apprentissages m'ont donné l'opportunité aujourd'hui d'utiliser de multiples outils (techniques du théâtre, pédagogie du formateur, écoute active, management,...) et d'intervenir auprès d'institutionnels, d'entreprises, de particuliers, sur différentes prestations.



Passionnée par le coaching, cette technique basée sur la bienveillance et l'écoute active (code de déontologie du CNAM) me permet d'avancer plus rapidement dans l'accompagnement de demandeurs d'emploi :

à la réorientation

à la découverte de son propre potentiel

à la construction de nouveaux projets de vie

à la re-dynamisation, la confiance en soi, la prise de parole etc



Mes compétences :

Technique de recherche d'emploi

Coaching

Insertion sociale et professionnelle

Accompagnement du changement

Aide au changement

Formations

Management

Financière

Médiation.Développement cognitif

Gestion des compétences

Communication

Bilan De Compétence

Accompagnement

Développement personnel

Motivation

Coach

Médiation

Gestion de conflits

Formateur

Ingénierie de formation

Animation de formations

Organisation d'évènements

Entrepreneur

Réseaux sociaux

Manager