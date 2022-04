Richard BEVILACQUA

Vous cherchez à recruter un nouveau collaborateur, à gérer la flexibilité au sein de votre entreprise? Manpower Conseil Recrutement et Manpower Référence Intérim vous proposent les solutions RH adaptées à vos besoins.

Responsable d'agence à Roissy Paris Nord 2, je m'occupe du développement commercial de l'agence et suis le garant de la qualité de service pour nos clients, candidats et intérimaires. J'accompagne le développement des PME et grands comptes de Paris Nord 2 en leur offrant une réponse adaptée à leurs enjeux RH :recrutement en CDI, CDD, CDI-intérimaire, missions d'intérim, formation, alternance.

Je suis membre du conseil d'administration de l'association Paris Nord 2 Entreprises qui joue un rôle primordial dans l'organisation du Parc international d'affaires, la mise en place et le fonctionnement des services internes dédiés au entreprises et aux salariés de Paris Nord 2.

J'ai auparavant géré une entreprise qui importait des produits agroalimentaires pour la grande distribution.