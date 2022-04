Benoit SCHULTZ

En onze années j’ai acquis une forte expérience technique dans les productions industrielles pour l’industrie pharmaceutique. Mon cœur de métier est la purification de principes actifs en conditions cGMP. Au cours des années j’ai également pu acquérir des compétences en qualité et en management qui me permettent de supervisé une production.



Mes compétences :

GMP

Expertise technique et organisationnelle

CACES chariots élévateurs 3 et 5

SST

Risque chimique