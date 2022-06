Christine DUCHENE

Formée à la communication, Christine Duchêne a travaillé dans les relations presse auprès d’entreprises de nombreux secteurs (Energie, Immobilier, Management/Ressources Humaines, Nouvelles Technologies, …) pendant près de 15 ans. Elle a été manager puis entrepreneuse dans ce domaine et a dispensé des formations en mediatraining (prise de parole devant les journalistes).

En 2008, elle décide de se former au coaching et se spécialise dans les problématiques de développement de carrière, évolution professionnelle et gestion du stress.



Formation



• Coaching Co-Actif du Coaches Training Institute (CTI) représenté en France par Le Playgroung

• Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC) de l'Institut de Médecine Environnementale (IME). Christine Duchêne est partenaire de l’IME dirigé par Jacques Fradin.

• Analyse Systémique (Palo Alto et MRI). Christine Duchêne est membre de l’Institut de Médecine Psychosomatique, d’Hypnose Clinique et de Thérapie Brève dirigé par le Dr Victor Simon.

• LJI (Leadership Judgment Indicator) – test d’évaluation au leadership des Editions Hogrefe

• La Communication Non Violente de Marshal Rosenberg

• Programme de méditation pleine conscience MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) de Jon Kabat-Zinn



Bénévole au sein de l’association Café de l’Avenir -Array

Accompagnement de jeunes diplômés dans la recherche de leur premier emploi.



Mes compétences :

Bien être au travail

Coaching

Risques psycho sociaux