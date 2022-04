18 années d'expérience dans la vente et l'achat de prestations de services à forte valeur ajoutée, dans différents secteurs d'activités, m'ont permis d'acquérir la maîtrise de négociation de contrats à forts enjeux stratégiques. Ayant une forte culture du résultat, j'ai privilégié le terrain et les contacts clients afin de développer mes compétences en achat, mon sens de la négociation et ma capacité d'adaptation au quotidien.



Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai mené à leur terme différents projets stratégiques pour l'entreprise et son développement : le lancement d'une marque professionnelle, la création d'une plateforme de gestion commerciale, la signature de contrats stratégiques. Ces projets ont été pérénnisés dans le temps et développés au niveau international.



Je reste à votre entière disposition pour discuter plus longuement de nos ambitions respectives ou échanger avec vous sur nos métiers.



Cordialement,



Jean-Michel RUELLE



Mes compétences :

Marketing

Sourcing

Management

Négociation

Achats

Organisation d'évènements