Christine FRITEAU CAMINADE

Souhaitant développer le conseil aux entreprises (stratégie commerciale, management, levée de fonds , ingénierie financière, due diligence, recherche d'investisseurs) je propose mon expertise dans le cadre de mon immatriculation à l'ORIAS comme Conseiller en Investissement Financier; je suis membre de la Commission Nationale des Investissements Financiers et de la Commission Nationale des Expert Financiers.

Mon expérience est issue de plusieurs années sur les marchés de capitaux (Marché obligataire, ingénierie financière, marchés des produits dérivés simples et structurés) et de mes investissements personnels diversités à la fois dans les valeurs mobilières et immobilières.

Ma principale motivation émane de ma volonté de participer à la création de valeurs économiques, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux et d'un potentiel de valorisation à terme des investissements.

Pour ce qui concerne mes engagements à titre personnel dans des jeunes pousses innovantes, j'ai investi dans plusieurs domaines (sport/santé, énergie, internet,finance, résidences de tourisme, art numérique ...) en actions , en obligations convertibles, en obligations simples, en rémunération de compte courant d'associé, .. avec quelques sorties très confortables.

Je suis membre du Sophia Business Angel club et de son conseil d'administration, me donnant accès à de nouveaux projets innovants .





Mes compétences :

Management

Marchés financiers

Entreprenariat

Conseil

Innovation

Finance

Stratégie d'entreprise