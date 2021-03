Christine GEORGES

Avec un diplôme darchitecte en poche depuis 2006 et après une expérience de 3 ans à Mexico, jai complété mon cursus avec une spécialisation dans la construction à faible impact environnemental par un Master Postgrade Européen en Développement Durable à lEPFL en 2009. Je suis maintenant installée en Suisse depuis 11 ans, et à Genève depuis 10 ans.

Mon challenge est de toujours avoir en tête le développement durable dans la conception, et lécologie dans les choix de matériaux des projets auxquels je participe, et ce tout du long de leurs phases. Les projets sur lesquels jai le plus souvent participé sont ceux en relation avec le patrimoine, ainsi que lamélioration en matière de sécurité. Mon expérience sétend du projet à la Direction de Travaux, en autonomie. Jai en charge la maintenance des logiciels informatique et également linstallation hardware pour mon bureau actuel.