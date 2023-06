Christine GUILLOTIN

Avec une expérience de 15 ans dans l’Habitat Social, j’ai été directrice d’une agence de 30 salariés sur un patrimoine locatif de plus de 3000 logements puis responsable du service contentieux troubles locatifs

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Formateurs d’Adultes (DUFA), je suis depuis 2008 , formatrice professionnelle pour des adules , dans le cadre de la formation continue

J'interviens :

chez des bailleurs sociaux tels que Paris-Habitat, ICF La Sablière, 13 Habitat, 3F, Domaxis,Sarthe Habitat...

pour des formations spécifiques telles que :

• La gestion locative

• L’accompagnement d’un public en grande difficulté

• Les droits et obligations du bailleur et du locataire

• La gestion amiable et contentieuse des troubles locatifs

• La gestion des conflits, la médiation

• La gestion d’une réclamation....



et également dans les entreprises , quelque soit leur taille pour des formations en communication et organisation du travail

• La conduite et l’animation d’ réunion

• L’entretien d’évaluation

• Parler en public

• L’organisation par le classement et rangement

• Conduite de projet

• L’organisation par la gestion du temps



N'hésitez pas à aller voir le site de alfasec.fr ou me contacter pour vos projets de formation