Christine HODEN

Forte de 20 ans d'une expérience acquise grâce à un parcours assez complet en agences de communication, chez des annonceurs, en free lance puis en supports de presse, je propose aujourd'hui mes services en tant que rédactrice free lance et correctrice sur tous types de supports : presse, journaux internes d'entreprises, bulletins d'information, plaquettes de toute nature destinées au grand public ou à des professionnels.



Reportages, interviews, synthèse documentaire, je travaille à partir de toute source d'information et assure les prises de vues illustratives des sujets.



Plus largement, je me propose de prendre en charge la réalisation complète de supports de communication ou d'information : brochures, dépliants, bilans d'activité, journaux internes... J'en effectue personnellement le rédactionnel et la mise en page PAO, et assure la coordination des prestataires techniques spécialisés (graphiste, imprimeur).



A l'attention des particuliers et des professionnels, j'effectue saisie et relecture de manuscrits (romans, essais, thèses, mémoires...), de compte-rendus (réunions, expertises,...), avec ou sans mise en page, à partir de notes écrites ou d'enregistrements audio. Je précise que j'effectue la saisie en anglais et allemand.



Mes compétences :

Communication

Édition

Rédaction

Relecture

Reportage

Rewriting