Christine JEGADEN

Je suis photographe, je vis en Bretagne, passionnée de photographie, j'aime capturer mes émotions en images.



Mon entreprise : Atelier imagin-arts située à Douarnenez dispose dun studio photo (shooting, agrandissement, collage sur dibond...) dun banc de retouche et d'une galerie d'exposition.

Nous assurons toutes prestations photographiques pour les professionnels en France, mais aussi à linternational.

Nos travaux portent sur divers sujets tels que lévènementiel, des campagnes publicitaires, la mode, les magazines, la presse, l'amélioration du visuel, les portraits d'entreprises...



Sur notre site, vous pouvez choisir des photos afin denrichir votre univers visuel, vous faire plaisir et donner une autre image de vous et de votre entreprise !



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Conseil en organisation

E-commerce

Création d'entreprise

Développement commercial

Communication

Dessin

Retouche d'images

Photographie

Community manager