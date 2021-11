Christine LAMOTTE

Vous savez que 50% des patrons de TPE rencontrent

des problèmes de gestion et 80% se sentent seuls ?



Si parmi vos enjeux(/objectifs) vous avez la volonté :

- Daugmenter et de suivre en temps réel votre rentabilité

- Doptimiser votre trésorerie

- De vous libérer du temps pour suivre vos équipes

et vous recentrer sur votre métier

- Datteindre vos rêves professionnels et personnels

Je suis la partenaire de confiance quil vous faut !



Experte en gestion et en accompagnement, je vous propose de nous rencontrer pour vous présenter mon métier, ma démarche et échanger sur votre situation et vos ambitions.



Intéressez ? contactez-moi au 06.26.13.37.38 !