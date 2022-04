Fabienne LAMOTHE

Après 10 ans en tant que Responsable des Ressources Humaines au sein d’une PME vendéenne, j’ai souhaité en début d'année donner un nouvel élan à mon parcours professionnel afin d’agir au plus près de l’insertion des personnes handicapées, notamment dans le milieu professionnel.

J’ai réalisé un bilan de compétences qui a confirmé mon envie et ma capacité à me reconvertir dans les métiers de service et plus précisément dans la restauration. J’ai consolidé ce bilan par le cursus « Entreprendre » avec la CCI de Vendée en janvier, ainsi qu’une formation de 3 mois (CQP Serveur - option sommellerie et management d’équipe) au sein de l’organisme COFHER.

2018 marque donc le début d’une grande aventure avec l’ouverture de notre restaurant cet hiver sur La Roche sur Yon ! C’est un projet bien mûri qui voit le jour, et auquel nous croyons plus que jamais ! Ce restaurant a pour objectif l'intégration professionnelle en milieu ordinaire de personnes en situation de handicap mental, et en particulier les personnes atteintes de Trisomie 21.

Un grand bravo et merci aux expériences réussies autour de nous…qui nous ont donné le courage d’oser !



