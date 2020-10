Christine LANCHAS-NESRAKI

2010-2020 : FORMATIONS Petite Enfance / Aide

à la personne et bénévolat (aide scolaire /

maraudes et alimentaires)



CDD Écoles maternelles / primaires (ATSEM) et collège (Secretaire à mi-temps CPE)





2005-2010 : CDD CORIS ET APRIL ASSURANCES

Poste occupé : chargé dassistance

(Relations clients, organisation des rapatriements médicaux et assistance auto, traitements et suivi des dossiers en cours)



2003-2004 : Service Réservations Internationales

Chaîne hôtelière américaine

Poste occupé: coordinatrice interface contrats commerciaux

(Commercialisation de nos hôtels auprès des agences de voyages, Tours Opérators et individuels avec des objectifs à atteindre)



2001-2003 :Secrétaire commerciale Trilingues (Espagne-UK,USA)

Secrétaire commerciale IMPORT/EXPORT Polyglotte (France-Chine)



1997-2001 : Compagnie aérienne américaine

Poste occupé : Agent de Tarification Internationale et réservations(Ventes et aides aux agences ayant des problèmes de tarifications)

G.D.S. : SABRE et formation Apeis AMADEUS



1994-1997 : Centrale de réservation hôtelière EUROPEENNE

Poste occupé : Agent de réservations (circuits France-Belgique-Luxembourg-Hollande)

(Commercialisation de nos hôtels auprès des agences de voyages et T.O. ; négociations avec ceux-ci pour programmer leur circuits)



APTITUDES PARTICULIERES

Création et bénévole dune association « ECOLE Franco-chinoise basée à Pinan » pour enfants de 4 à 17 ans(aider les enfants à lapprentissage de langlais et du français)



Mes compétences :

Anglais

Commerciale

Espagnol

TRILINGUE ANGLAIS ESPAGNOL