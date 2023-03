Christine LAPORTE

Présents dans le domaine de la formation, CL Training Formation Conseil a acquis une forte expérience dans la création d’entreprise, la communication, le marketing et l’organisation événementielle.



La création d’entreprise, les techniques commerciales, la stratégie marketing et les différents volets du management représentent par prédilection nos principaux domaines de compétences, qui permettront la concrétisation de vos idées et vous guideront aujourd’hui vers la réussite de vos projets de demain.



Pour vous permettre la réalisation de vos objectifs, nous attachons une importance particulière au déroulement des formations (modules) et assurons un suivi personnalisé pour chaque participant.



CL Training Formation Conseil met à votre disposition ses compétences, ses outils pédagogiques performants, à travers des formations professionnelles personnalisées, adaptées à vos besoins/objectifs.



Avec plus de 15 années d’expérience dans le domaine commercial, nous sommes votre partenaire d’exception pour vous mener vers le succès de vos projets.



Notre domaine d’intervention se situe aussi bien en inter qu’en intra-entreprises et nous organisons des formations de groupes et en individuel.



Nous intervenons également en qualité de prestataire en universités et écoles.



Nous proposons des offres sur-mesure notamment avec la participation de nos partenaires offrant des compétences autres que CL TRAINING FORMATION CONSEIL.



Nos objectifs : transmission d’un savoir-faire et partage de compétences



