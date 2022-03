Christine LECRU

Je suis chargée de communication depuis presque 20 ans, dont 15 exercés auprès d’un acteur majeur d’Action Logement.

Après deux années passées à me consacrer à mon statut d’aidant familial puis à me perfectionner en anglais ainsi qu’en développement personnel, je recherche aujourd’hui de nouveaux défis en tant que spécialiste de la communication.



"Communication interne, intranet, Réseau social d’entreprise : valoriser, fédérer, améliorer la collaboration, la coopération, la transmission de l’information, la mise à disposition des outils et documents de travail, partager la culture d’entreprise, promouvoir la marque employeur.

Communication externe : communiquer, informer, diffuser, valoriser, partager, constituer une identité forte auprès des publics externes."



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Relations Publiques

Communication interne

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Formation

Content Management System

Réseaux sociaux