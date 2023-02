Compagnie mezzencorps/Paris

Production spectacle vivant

Audiovisuel de Christine Loiseau

Biographie/Christine Loiseau

SACD Auteur, chorégraphe



Artiste chorégraphe

Danseuse contemporaine

Danse butô

Danse contact improvisation

Exploration du mouvement

Expérimentales danse/Arts plastiques/Théâtre/Musique/Vidéo



Ateliers de création en danse contemporaine

Elle commence la guitarre et la danse à l'âge de 11 ans par le modern' dance, danse rythmique, danse jazz dans l'association Stella dance dans l'Isère avec production de spectacles vivants surtout des comédies musicales et tournées d'été annuelles dans le Nord isère et en Ardèche.

Elle chorégraphie surtout des comédies musicales pour enfants de 6 à 14 ans.

Elle continue à se perfectionner surtout à travers des stages de danse à la Maison pour tous Les Marquisats à Anneçy dans les techniques de barre au sol,danse moderne, danse modern jazz, danse africaine de 1980 à 1987 avec Danièle Agésilas, Jean Marc Boitière, Lynn Mc Murray, Paco Décima, Sheila Raj ....



Elle fait une formation en tant que danseuse et enseignante en

danse dans deux écoles différentes, celle du théâtre du Mouvement »

à Lyon sur 4 ans et celle de l’école « Rencontre Internationale de

Danse Contemporaine » à Paris sur 2 ans.

Elle rencontre le collège Danis Bois en 2004 pour travailler le

mouvement à partir de la fasciathérapie et aborde l’art thérapie à partir

d’une restructuration du corps, du mouvement interne (travail sur le pré

mouvement).

C’est dans l’approche des différentes techniques de danse

contemporaine et le travail avec les danseurs, chorégraphes,

plasticiens, comédiens, musiciens...qu’elle construit sa base d’évolution

et de recherche jusqu’à ce jour.

Elle travaille en tant que danseuse dans plusieurs compagnies de

danse telles que la compagnie Open Dance ,compagnie de danse

contemporaine ; La compagnie Schenk, compagnie de danse butho ; La

compagnie Zanka Théâtre, compagnie de théâtre de rue ; compagnie

Théâtre de l’éveil ; une co-création en collaboration avec la Troupe en

avant et musiciens (le groupe Kaan) ; Association là, performances en

danse/théâtre/musique ; la troupe « Echec et Patt » en performances

d’improvisation avec des musiciens et des danseuses. Son travail

appui sur les méthodes de sensibilité interne pour aller dans la danse et donner résonance dans l’espace externe.



Elle pratique l’aïkido, la danse contact improvisation (entrer en contact

avec le ou les autres corps), des arts martiaux sensoriels, qui permet

d’engendrer des méthodes de travail basées sur la relation à deux, de

dynamique de groupe tout en restant dans un travail sur le sensible, le

poids du corps, l’énergie, la dynamique, les liquides internes, la

respiration, les changements de vitesse.



Elle crée sa propre compagnie de danse pour élaborer ses propres

créations comme « Dakara Kara », « le point dans la ligne »,

« Accroc », « Visionnage » et le laboratoire de recherche sur le

mouvement qui sont plus des performances improvisées sur des

thèmes comme celui du travestissement ou un travail en danse contact

improvisation sur le pont des arts, le Louvre….



