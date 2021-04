Christine MORLEGHEM

J'ai 9 ans d'expérience dans l'accompagnement et l'assistanat pour le développement commercial de mes clients (Entreprise Individuelle AUR@LYS de 2003 à 2008) et pour mes employeurs (Horizon CE, CCR Centre).



Mes 5 années à mon compte ont développé mon sens de l'adaptation, la réactivité et le souci de répondre à la demande du client. Après l'arrêt de mon activité j'ai rebondi en passant le BTS N.R.C et pratiqué l'intérim pour consolider ces acquis.



Je souhaite désormais m’appuyer sur mon expérience pour seconder une personne et contribuer au développement de son activité.



Mes compétences :

Vente