Christine SAUVAGET

Plus de 25 ans d'expérience auprès de dirigeants et présidents de groupes internationaux, et membre de comités de direction pendant près de 15 ans, m'ont apporté une vision stratégique de l'entreprise. Passionnée de communication et de marketing, j'aime définir et mettre en œuvre la stratégie globale de communication et de marketing pour accroître les revenus - chiffre d'affaires et profitabilité - au travers du développement de la notoriété, valorisation de l’image, des performances de l’entreprise et de son offre de produits ou de services, en France comme à l’international, vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes...



Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon profil sur LinkedIn http://fr.linkedin.com/in/christinesauvaget . Celui-ci contient l'ensemble de mon parcours, de mes contacts et les recommandations reçues de mes supérieurs, partenaires et collaborateurs.







Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Communication de crise

Communication financière

Communication institutionnelle

Communication interne

International

Marketing

Marketing relationnel

Médias

Relationnel

Relations médias