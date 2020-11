Christine SIONNIERE

Les produits Synerj-Health sont tres performants, parmi les meilleurs. Ils permettront à ceux qui le desirent les tester afin de garder une forme optimale ou remise en forme.



Pour ceux qui desirent perdre du volume... nous avons également des produits de premier choix.



Nos produits sont pour la plupart à base d'algue AFA et naturels à 100 %



Vous y trouverez également des produits et cosmétique à base d'algues AFA, naturels à 100 %



Boostez vous avec le SynerTonus pour passer un bon hiver : tarif à la portée de tous... 62.60 euro pour 3 mois : contient une forme rare de vitamine C, l Asc2P, de la vitamine B3, de l eau de mer atomisée avec une grande concentration de mineraux et d oligo-éléments (84 éléments) et un extrait d Aphanizoménon flos aquae : 115 micronutriments pour « nourrir» vos cellules de façon optimale.



www.clenerj.net