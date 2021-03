Christine SOULIGNAC

Dans la fabrication de vêtement dans différent ateliers de confection pendant 30 ans.

L'entreprise existe depuis mars 2010 au début je travaillé a domicile. Après j'ai était 2 ans sur Blagnac et maintenant je suis sur Beauzelle au " 260 rue de la Sur à Beauzelle. Pas loin des enchères, en face Vente mobilier de bureau.

Mes horaires sont du lundi au vendredi de 9 h a 18 h .



Mes compétences :

Retouches de tous vêtements + rideaux et coussins.

Je ne fait pas de réparation de Auvent de caravane et de toile de stores.

Je n'est pas le matériel pour.