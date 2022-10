Christine SOURIOUX

Après une expérience de 8 ans en SSII, essentiellement sur de l'AMOA, je rejoins CSIF en 2006 sur un poste de SLA manager.

Après une année passée sur les SLA et un court passage en tant que gestionnaire de service Finance / gestion, j'évolue à ma demande vers un poste de consultant métier Logistique.



A l'occasion d'une opportunité, je rejoins Agrostar, pour prendre en charge l'équipe de support N3 et Maintenance de l'application WMS interne de gestion d'entrepôt.



Au détour d'une réorganisation, je dirige maintenant le projet majeur autour du l'outil interne de gestion d'entrepôts, et ce pour encore de longs mois ... voire années ...



Mes compétences :

Logistique