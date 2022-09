Christine STANOVIC -DUEZ

En charge de la gestion des projets d'Appels d'Offres de services de restauration :

-Recueil et hierarchisation des besoins (Analyse de la valeur)

-Rédaction des Dossiers de Consultation

-Analyse des offres reçues et synthèse pour aide au choix du Prestataire de restauration.

-Accompagnement à la mise en place du Prestataire et un suivi des indicateurs prévus.



Compétences :

Assistante à Maîtrise d'Ouvrage

-Analyse (des besoins en amont, des offres en aval)

-Chiffrage (Projection financière des montants de marchés et comptes d'exploitation)

-Etude de l'adéquation d'une offre

-Restituer les analyses pour aide à la décision.



Audit

-Mener un audit, hiérarchiser les non-conformités, leurs conséquences et les risques associés.

-Évaluer la conformité du fonctionnement à une norme de qualité (Référentiel client, IFS Food Store).



Accompagnement

-Préconiser des plans d’actions.

-Évaluer l’efficacité du plan d'actions correctives et son adaptation aux impératifs de production/résultats.

-Interpréter des résultats d’analyses et rechercher les causes probables.



Animation :

-Animer une formation, répondre aux attentes d’un public non homogène.

-Restituer des rapports d’audits ou de contrôles en réunion.



Ingénierie :

-Restituer une mission, d'audit, de contrôle, de suivi, de rédaction.

-Rechercher des informations transversales.

-Assurer une veille règlementaire et technologique.

-Identifier, analyser et évaluer les risques d'une non-conformité.

-Concevoir, formaliser et adapter des procédures, modes opératoires, instructions.

-Concevoir une grille d’audit de diagnostic

-Émettre un avis averti sur un dossier de projet de création.



Mes compétences :

Formation

Conseil

Audit

HACCP

Hygiène

Qualité

Agroalimentaire

Inspection

Certification

Hazard Analysis and Critical Control Point

Project Management

IFS applications