Delphine BURNER

Ingénieur d'études dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des politique de la ville. Actuellement en poste à l'Observatoire Départemental de l'habitat de l'ADIL35 (Agence départementale d'Information sur le logement). Je suis responsable du Plan départemental de l'habitat et de l'observatoire départemental de l'habitat. J'ai un rôle consultatif auprès des professionnels du secteur du logement, des collectivités territoriales, du Conseil général et de l'Etat. J'anime un réseau large de collaborateurs privés et publics. Mes études servent de base à l'orientation des politiques du logement à différentes échelle sur le territoire départemental. Je suis les Plh, les Opah et j'ai une très bonne connaissance des territoires en Ille-et-Vilaine.

Titulaire d'un Doctorat en Géographie et aménagement du territoire, je suis spécialiste dans le domaine de l'habitat et des politiques d'aménagement des territoires. Je maîtrise les études et les analyses aussi bien démographiques, socio-économiques qu'environnementales. J'ai un rôle de veille et de conseil auprès des collectivités territoriales.



Parallèlement, je suis chargée d'enseignement (depuis 7 ans) à l'Université de Rennes 2 en "Informatique et technologie de l'information" (C2i). J'assure 4 heures de cours par semaine en soirée jusqu'au niveau Licence.



Je souhaite aujourd'hui évoluer dans un poste qui fasse appel à mes compétence au sens large. J'ai un profil assez hétéroclite; je suis dynamique et fiable.



Mes compétences :

