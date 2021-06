Christophe ALBERTINI

Je suis passé du coté obscur de l'enseignement,peut etre par humanisme,c'est un plaisir d'aider les jeunes et les moins jeunes à progresser ,à trouver leurs voies.c'est tres formateur pour moi aussi travaillant avec des publics en echec scolaire,j augmente chaque jour mon experience grace à eux,ils sont dans des formations ou je ne connais rien du metiers quelques fois.

Enfin un metier ou je me sens utile.



Mes compétences :

Informatique

Formateur

Management d'équipe

Management de projet

Électronique

Visual Basic

Vensim

STATISTICA

PSPICE

OrCAD

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

MapInfo

Linux

Java

IBM OS/2

C++

C Programming Language

Autocad

3D Studio