Christophe AMARY

Compétences :



 Gestion vie série & développement de Grands Comptes Internationaux

 Maîtrise des cycles de vente longue pour des secteurs techniques

 Négociation auprès d’interlocuteurs de hauts niveaux

 Élaboration d’une stratégie de vente spécifique et adaptée à chaque compte

 Coordination des équipes de vente & projet / Analyse de marché et veille concurrentielle

 Aisance relationnelle / Esprit d’équipe / Enthousiasme / Culture du résultat et de la performance



Mes compétences :

International

Relationnel

Ouverture d'esprit

Commercial

Marketing