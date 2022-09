Christophe ANDREU accompagne depuis 2003 la transformation des directions informatiques, au sein du centre de compétences IT Strategy de BearingPoint.



Avant de rejoindre BearingPoint, Christophe ANDREU a assisté le responsable qualité chez IBM France et fut ingénieur d'affaires au sein d'une start-up.



Spécialisations :

- Ré-organisation de la filière informatique, mise en place de gouvernances,

- Ré-ingénierie de processus métier & IT (ISO 20000, ITIL, COBIT, CMMI),

- Elaboration de schémas directeurs SI, pilotage de programmes de transformation,

- Gestion d'équipes, gestion de carrière, recrutement, coaching individuel,

- Développement commercial (Utilities, MINDEF), gestion des risques contractuels.



Mes compétences :

Stratégie IT

Certification ITIL

Project Management Office

Gestion de la relation client

Direction des systèmes d'information

Business Intelligence

Transformation SI

Gestion budgétaire

Management

COBIT

Gestion des ressources humaines

Développement commercial

CMMI

Gestion de la qualité

Business Process Management

Conduite du changement