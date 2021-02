Christophe ARNAUD

Bonjour, retrouvez-moi ici : https://fr.linkedin.com/in/carnauduseway



e-commerce, digitalisation du SI et web

- Lancement de l’activité e-commerce (2010)

- 5 ans de projets e-commerce B2B et B2C

- 15+ ans de projets en technologies web

- Forfaits réalisés avec des équipes multidisciplinaires (techniques et création)

- Interlocuteurs clients : directions métier

- Formation complémentaire – Benchmark Group



Direction de projets

- Direction des projets stratégiques

- Pilotage

- Communication / gestion du client



Avant-vente

- Bid manager sur les avant-ventes complexes

- Gestion de la relation technique chez les grands comptes en Assistance Technique



Innovations

- solution e-commerce de recommandation

- Groupe d'architectes

- Labs

- J//académie : partenariat entre Telecom Saint-Etienne et SQLI



Management

- 15+ ans de management de Business Units

- Intégration et redressement d’activités

- Pilotage et reporting



Gestion RH

- Animation et recrutement



Mes compétences :

CMMI

Hadoop

Industrialisation

TMA

Search

Php

SOLR

JAVA

Recrutement

SOA / ESB

Management

Bid manager

Portail

Gestion du risque

Coordination de projets

EAM

ECommerce

Avant vente

IBM Maximo

Coordination

Big Data