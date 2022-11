Christophe AUGUSTO

Diplômé Ingénieur en 2016 de l'Ecole Télécom Physique Strasbourg, et après un stage de fin d'études réussi au sein de l'entreprise Bürkert à Ingelfingen en Allemagne, je suis embauché chez Altogen en tant que consultant.

C'est ainsi que je deviens en octobre 2017 Administrateur projet en R&D chez Schiller Medical, qui fabrique des défibrillateurs et qui est une branche de l'entreprise suisse Schiller.

A la fin de ma mission en avril 2018, je quitte Altogen pour rester chez Schiller Medical, où je deviendrai membre du CSE, chef de projet à partir de janvier 2020, et aussi Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Après 5 ans passés chez Schiller Medical, à effectuer de la gestion des risques, de l'aptitude à l'utilisation, de l'amélioration continue, de la traçabilité sur les exigences réglementaires et bien sûr, du suivi de projet, je décide de quitter l'entreprise afin de connaître de nouvelles expériences, dans les domaines cités ci-dessus, que j'apprécie grandement.