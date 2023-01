Amandine KANIA

Depuis mon plus jeune âge, j'ai présenté un grand intérêt envers le métier d'ingénieur chimiste appliqué à l'industrie cosmétique. Mon cursus scolaire effectué dans les sciences m'a donné l'opportunité d'intégrer l'école de chimie de Clermont-Ferrand où j'ai reçu une formation généraliste en chimie. Ma spécialisation en chimie organique et substances naturelles m'a ensuite permis de découvrir l'univers des matières premières d'origine naturelle.



J'ai ainsi été interpellée par le monde des substances naturelles. Bien qu'utilisant des techniques ancestrales comme l'hydrodistillation, il présente des intérêts tout à fait actuels comme son application aux nutraceutiques ou à la cosmétique Bio. De plus, l'étude des plantes ne nous a pas encore révélée tous ses secrets : c'est un monde que je trouve fascinant et dans lequel j'aime évoluer. De plus, je suis intéressée par le fait d'apporter des techniques modernes à ce milieu comme l'utilisation de la distillation moléculaire ou l'extraction au CO2 supercritique. L'innovation, la recherche et la créativité sont des moteurs permettant de découvrir de nouveaux actifs et de développer les produits de demain.



Ma volonté est aussi, et surtout, d'évoluer en laboratoire de R&D où je pourrai mettre à profit mes expertises telles que ma connaissance des procédés d'extraction et purification de matières premières d'origine naturelle, ma capacité à fédérer une équipe pluridisciplinaire autour d'un projet ainsi que mon expérience en développement de nouveaux produits et procédés pour l'industrie des cosmétiques et compléments alimentaires.



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie analytique

Entrepreneuriat

Substances naturelles

R&D