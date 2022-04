Claire FIOR

Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur chimiste en 2013, j'ai travaillé 3 ans comme Chef de Projet en R&D - Transfert Industriel dans l'extraction végétale pour la cosmétique et l'agroalimentaire. Mon goût pour le terrain, pour le domaine agroalimentaire et mon attrait pour la production m'ont alors amenée à reprendre une licence professionnelle en Management de la Production Agroalimentaire. La gestion de production, et en particulier la planification et les approvisionnements, sont des missions qui me plaisent énormément pour la réactivité et l'esprit d'analyse que cela demande.



Mes compétences :

Reporting

Management opérationnel

Gestion de projet

Gestion de la production

Amélioration de la productivité

Amélioration de process