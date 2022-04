Christophe BASTAERT

Je travaille actuellement à EID Strasbourg (Crédit Mutuel/CIC) pour SII Strasbourg.



Ma mission de chef de projet consiste à piloter un projet informatique de A à Z :



- Définition du projet et des enjeux de ce projet, recensement des besoins ;

- Analyse du cahier des charges et Assistance MOA

- Chiffrage du coût du projet et définition des solutions fonctionnelles et techniques ;

- Choix de l'équipe et encadrement de celle-ci.

- Suivi et reporting de l'avancement du projet, en termes de qualité, de coût et de délai ;



J'aime relever des défis et m'engager sur les résultats, tout en gardant un certain recul sur la faisabilité.



Je me qualifierai comme perfectionniste, ambitieux, réaliste, enthousiaste et meneur d’hommes.



Mes principales qualités est de connaître mes défauts et d’avoir appris de mes erreurs passées.



Mon objectif professionnel est de gérer des projets de réalisation d’ applications de qualité répondant aux besoins et aux souhaits des clients, tout en respectant les budgets et les plannings prévus.



Les projets que j’ai eu la chance de mener se basent sur les technologies Web : Java/J2EE, ASP.NET, PHP et Rich Internet Application mais également sur des technologies plus anciennes mais fiables et robustes comme le COBOL.



