Christophe BASTIEN

Antenniste à mes débuts chez Darty, j'ai effectué divers métier au sein de cette entreprise. Technicien brun, informatique au Sav de Toulouse Portet, livreur, magasinier, vendeur ( magasin Darty Blagnac) , responsable comptoir SAV ( magasin Darty Gramont) , et Chef des ventes ( magasin Darty Portet, Darty Albi ). Chef des ventes du magasin DARTY à Montauban, chef des ventes et responsable back office du magasin Darty à Porter sur garonne. J'ai également travaillé chez SODI groupe SARP comme opérateur caméra, chez carrefour au rayon traiteur...



Mes compétences :

management

Merchandising

Animation

Ventes

Formation

SAV

Logistique

Recrutement

Ventes des services de l'entreprise

gestion de stock

Organisation de travail

Indicateur clé de performance

Formation et accompagnement franchise

Prise en charge et diagnostique des produits clien

Gestion de dossiers Sav

Esprit d'équipe

Traitement litiges