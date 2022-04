Christophe BATIARD

Après avoir passé 4 ans sur le compte EDF en tant que Business Manager, j'ai au cours de ces dernières années, acquis une forte capacité à gérer la pression interne liée aux enjeux financiers, aux contraintes clients et aux montages d'offres complexes à forte valeur ajoutée, sur un compte où un concurrent d'hier peut être un partenaire business demain.



J'ai naturellement évolué vers un poste de direction de compte, avec pour mission la mise en place et la coordination d'une stratégie commerciale face à la massification des achats de l'Etat. J'ai ainsi en charge la direction de compte de l'UGAP et du service des achats de l'Etat.



Quelques uns de mes concurrents ou partenaires potentiels:

SFR (indubitablement concurrent), IBM, CAPGEMINI, Accenture, ATOS, CISCO, HP, THALES, GFI, TELINDUS, SPIE, JUNIPER, EMC, NETAPP, Citrix, Riverbed, Microsoft, SUN, Prosodie, VMware, Alcatel...



Mes compétences :

IT

Management commercial