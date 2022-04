Christophe BAUBIL

Diplôme de Met de Penninghen / ESAG en 1986, je commence mon parcours avec la volonté d'accumuler les expériences les plus diverses, Premièrement en participant à des concours d'architecture pour le compte des agences : Perrault, Brunet et Saunier, Jourda et Perraudin, ou encore Norman Foster. Puis j'intègre l'agence de Jacques Rougerie "l'architecte de la mer" avant de travailler sur des projets d'architecture commerciale pour les compte des agence, Alain Richard et Associés ou encore Architral.

En mars 1995 je crée Archibald avec Jean Dominique Goualin avec pour objectif de traiter des projets dans les domaines les plus divers. Nous ne souhaitions pas nous enfermer dans une spécialisation trop forte et conserver le maximum d'ouverture possible.

Nous traitons ainsi des projets architecturaux, du particulier aux organismes HLM, des projets d'architecture commerciale, pour des espaces de vente ou des lieux ouverts au grand public, des projets tertiaires pour de grands comptes, ou bien encore réalisons des stands d'exposition pour de grandes marques.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Design global

Architecture

Architecture d'intérieur

Design graphique

Rénovation immobilière