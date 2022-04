Christophe BEAUFILS

MANAGER, EXPERT MARKETING & COMMERCIAL AU SEIN DE L' UNIVERS DES PGC, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA GRANDE DISTRIBUTION



25 ans d' expérience managériale, marketing & commerciale, dans cet Univers des FMCG agro-alimentaires , dans des Groupes Internationaux tels Best Foods, Bahlsen ou Intersnack et maintenant Andros m'ont permis d'acquérir et de développer une expertise et des savoir-faire marketing & commerciaux indispensables pour développer une valeur ajoutée durable sur les marchés sur lesquels je suis intervenu .



parmi ces principales compétences et savoir-faire :

- gestion de P&L de BU ou filiale de groupe sur le territoire français

- mise en place de stratégies de croissance et de business développement

- fusion / acquisition nouveaux business

- restructuration post-acquisition et retournement financier

- brand development et innovation

- négociation commerciale nationale et internationale à haut niveau

- stratégie marketing et activation de marque(s) / lancement de nouvelles marques

- category management et customer partnerships

- leadership et management ( fonctionnel et/ou hiérarchique ) d'équipes larges et pluridisciplinaires



J'ai pu également concrétiser ces savoir-faire pendant plus de 2 ans ( 2012 / 2013 ) à travers une initiative personnelle de création d'entreprise



J'ai crée VIA APPIA , Entreprise de conseil en Stratégie et Développement Marketing & Commercial, en Avril 2012, avec l'intention d'adresser mes services aux PME & ETI de l'Univers des PGC .

Parmi mes principaux clients : UB France ( biscuiterie) , CPM France ( forces de vente externalisées ) , Hagerty ( société suisse de produits d'entretien métaux ) , Andros France ( compotes , confitures , Ultra-frais ) , Chiminove ( allume-feux , produits nettoyants cheminée et barbecue , ..) ......



Enfin depuis plus d'1 an maintenant , j'ai démarré avec 2 autres associés une nouvelle "aventure" qui tourne autour de l'avenir des Cadres Supérieurs Senior qui se retrouvent , à un moment de leur carrière , en transition professionnelle ; une Aventure qui se prénomme : "Projet CADRES : Quel FUTUR pour les Cadres Sup Senior ? " ( nom de code )



Plus qu'un simple projet .. une nouvelle ambition sociétale



Pour en savoir plus , je vous recommande d'aller consulter la page Entreprise dédiée à ce Projet



Mes compétences :

Stratégie

Business development

Stratégie et développement marketing

Négociation commerciale

Agroalimentaire

Coaching

Conseil aux entreprises

Category management

Management

Gestion de business unit

Anglais

Politique commerciale

Stratégie marketing

Communication

Sport

Gestion de projet