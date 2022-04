Anne LUCHETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience commerciale face à la grande distribution, au sein de grandes entreprises agro-alimentaires et dans un contexte de marchés matures et de concurrence exacerbée, je contribue au développement de la part de marché de mes marques, aussi bien en tant que Responsable Grands Comptes, que manager d'équipes sur le terrain (Chef des Ventes) puis au siège (Directeur Enseignes).

Mes dernières missions m'ont amené à être un acteur majeur de la construction de la Politique Commerciale et de la coordination des équipes supports pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Dans ce contexte, je manage une équipe de deux comptes-clé et d'un category manager.



Mon expérience personnelle de 3 ans en Chine m'a apporté une ouverture d'esprit sur la culture d'Asie du Sud-Est et m'a permis d'acquérir les bases du mandarin.



Organisée et réfléchie, dotée de qualités relationnelles et adaptable, j'aime travailler en équipe.

D'un tempérament sportif, j'aime relever des challenges.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management des ventes

Négociation commerciale

Action commerciale

Trade marketing

Gestion grands comptes

Développement commercial

Analyse de marché

Merchandising

Coordination de projets

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Formation

Produits de grande consommation

Grande distribution