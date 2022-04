Christophe BAUDET

Le fil rouge de mon parcours professionnel est la gestion des actifs linéaires et des équipes d'interventions.

Depuis quelques années, j'exerce mes fonctions chez les acteurs majeurs des réseaux (dalkia, Veolia, Saur). Au préalable, j'ai passé quelques années chez des éditeurs spécialisés dont les leaders esri et General Electric.

Mon parcours est celui d'un chef de produit/product leader.



Ce parcours, dans des sociétés très diverses, me confère capacité d'adaptation et aisance de communication.



Je dirige aujourd'hui un ensemble de projets opérationnels et de R&D autour des thèmes des réseaux de chaleur, de la télématique embarquée. J'anime également l'activité de Géomatique dont l'objectif est le développement de l'usage de la cartographie dans les filières dalkia.



Mes compétences :

Gestion de projet

Asset management

Gestion des interventions

SIG

Management d'équipes