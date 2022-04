Christophe BAUDOUIN

Professionnellement,je suis une personne résolument tournée vers une volonté du respect de mes engagements.

Au fil de mes expériences, j'ai toujours eu la volonté de tout mettre en oeuvre, de me remettre en question, d'apprendre, de progresser pour assurer cette volonté.

Les expériences vécues m'ont permis d'acquérir ou de développer les compétences suivantes:

- savoir être ( respect des individus)

- savoir faire ( encadrement d'équipes commerçiales et d'exploitation, techniques commerciales, esprit fédérateur,force de propositions,pragmatisme,...)

Je recherche une activité attrayante me permettant de mettre en avant mes competences au service d'une société ambitieuse et respectueuse de l'humain.



Mes compétences :

fédérateur

force de proposition

sens du service

pragmatique

volontaire