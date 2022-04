Christophe BAUDRY

= > Depuis Avril 2010 Directeur de Lorient Grand Large, structure créée par Cap l'Orient pour développer le pôle Course au Large lorientais et organiser l'événementiel nautique dont les deux étapes de la Volvo Ocean Race, la plus grande des courses autour du monde à la voile en équipage en juin 2012 et juin 2015. Nous attendons 1 million de visiteurs sur les 15 jours d'événement.

= > De 2007 à 2009, Directeur de la Communication du Vendée Globe.

= > 1997 à 2007, Responsable des départements Mer et Omnisport de l'agence de presse photographique DPPI. Organisation de la couverture photographique dʼévénements sportifs pour la Presse et

des clients commerciaux entreprises

 Management dʼune équipe de 7 collaborateurs et mise en place dʼun pool de

production de photographes indépendants spécialisés

 Choix éditoriaux, coordination et développement du réseau dʼagences étrangères

associées

 Organisation éditoriale, logistique et commerciale des opérations spéciales dont la

couverture de tous les Jeux Olympiques entre 2000 et 2006 en collaboration avec

lʼagence SIPA PRESS

 Mise en place dʼexclusivités athlètes (Marie-José Perec, Maurice Greene, Amélie

Mauresmo, Ellen MacArthur,…)

 Développement dʼune politique commerciale corporate sponsors et organisateurs

dʼévénements. Clients : Comité National Olympique et Sportif Français, Lagardère

Groupe, Groupe Danone, Vendée Globe 2004-2005, Campagne Grands Records

dʼOlivier de Kersauson, Record autour du monde en solitaire dʼEllen MacArthur, Fila,

Bouygues Telecom,

= > 1997-1998 Responsable commercial des secteurs Corporate et Etranger

AGENCE DE PRESSE PHOTOGRAPHIQUE TEMPSPORT

 Dans le cadre de la Coupe du Monde de football 1998, développement dʼun réseau

dʼagences de diffusion à lʼétranger

 Développement des ventes dans le secteur commercial, auprès des entreprises

partenaires de FRANCE 98 et des agences en charge de leur communication.

Contrat avec les sociétés Air France, Manpower, Hewlett Packard, Coca-Cola,

Doublet

 Développement du serveur dʼimages en ligne

 Bilan : mise en place dʼun réseau de 12 agents actifs, chiffre dʼaffaires corporate de

lʼagence multiplié par 3 sur lʼannée 1998

= > 1995-1997 Responsable commercial et relations publiques avec la presse parisienne

SECTEUR PHOTO PROFESSIONNELLE / KODAK

 Développement des ventes argentiques et numériques auprès des agences de presse

et des photojournalistes

 Mise en place de partenariats techniques

 Mission dʼaudits et de conseil afin de faciliter la mutation des agences de lʼargentique

vers le numérique

 Responsable des relations publiques avec les photographes lors des Jeux

Olympiques d'Atlanta en 1996 ainsi qu'au festival de Cannes en 1996 et 1997

= > 1990-1995 Responsable formation au sein du centre de formation interne CEFOM

CENTRE DE FORMATION CEFOM / KODAK

 Mise en place et animation de stages de formation pour les clients et personnels

européens dans les domaines de l'image argentique et de l'image numérique

 Responsable en France de lʼimplantation des structures et outils de formation ayant

accompagné lʼarrivée des technologies photographiques numériques

 Lors du lancement du Photo-Cd formation de lʼensemble des équipes des laboratoires

de production professionnels et de façonnages

= > 1989-1990 Technicien supérieur au sein du Service Recherche et Développement

KODAK

 Recherche sur des nouvelles technologies de sensibilisation d'émulsion

photographique argentique appliquées aux films inversibles



