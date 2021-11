Christophe BAUDRY

Chaudronnier de formation, j'ai évolué vers le BE en tant que dessinateur industriel dans l'automobile avant de devenir Technicien design et méthodes dans le ferroviaire, depuis presque trois ans j'ai rejoint l'entreprise COPAC Agence Nord-Est et en plus du service méthodes, je suis devenu responsable de production.



Mes compétences :



ERP : SAP, JDE Oracle, Sage X3



Design DAO : Pro Engineer, Creo, CATIA, Autocad, Inventor



Gestion d'un atelier ainsi que d'un service achat



Résolution de problèmes de production



Création de gabarit (modélisation)



Reporting