Bonjour :

Actuellement titulaire d'un Master 2 en droit, je recherche un poste en cabinet juridique pour un poste de secrétaire juridique ou de clerc d'huissier dans le cadre de la formation de l'Ecole nationale des Procédures sur les secteurs de Nancy, Metz ou Epinal ou du Bas Rhin et Haut Rhin.

Mon parcours universitaire m'a permis de développer des compétences spécifiques en droit privé, notamment en droit des contrats et en droit social et en droit pénal, mon esprit de synthèse, d'analyse et mes qualités rédactionnelles.

Je manifeste un intérêt tout particulier pour le domaine contentieux et procédural.

Je peux vous apporter mon expertise pour la mise en oeuvre et la gestion des procédures civiles, pénales et voies d'exécution.

Mon envie d'apprendre et ma curiosité d'esprit m'amènent à actualiser mes acquis universitaires et à pouvoir constituer une veille juridique.

Mes qualités personnelles me permettent de disposer d'un bon relationnel, d'être ouvert d'esprit, diplomate et de faire preuve de discrétion sur les informations confidentielles.

Immédiatement disponible et souhaitant vivement vous rencontrer, je suis à votre disposition pour convenir d'un entretien et vous exposer de plus amples informations notamment sur mon projet professionnel.



Christophe Baum



Mes compétences :

Droit social

Droit des obligations

Droit commercial

Procédure civile

Droit des procédures collectives

Droit de la famille

Procédure pénale

Droit pénal

Droit des contrats

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint