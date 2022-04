Christophe BEAUGÉ

Chargé de l’exploitation et du développement de la société VALLOIS Normandie depuis plus de 15 ans sur les régions Haute & Basse Normandie pour le groupe VALLIA.

A la direction de cette entreprise Leader régional dans l’aménagement des espaces extérieurs, mon ambition est de pérenniser ce développement dans le cadre du respect des valeurs sociales, environnementales et économiques représentant les fondamentaux managérial du Groupe.



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

espaces verts

Génie végétal