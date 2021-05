Aurélie RENARD

Diplômée dans le secteur du paysage, je suis actuellement en poste comme formatrice en techniques et pratiques paysagères ainsi qu'en reconnaissance des végétaux.



J'ai ultérieurement développé mon expérience au sein de différentes entreprises privées.



Je maîtrise la relation clientèle et la conception d'espaces paysagers : la conception de l'espace, la création des plans masses et dessins d'ambiances, la création des coupes techniques et plans de plantations.



Je maîtrise le dessin manuel mais également les outils de CAO/DAO :



- Autocad pour l'élaboration des plans et coupes techniques



- Photoshop pour les effets de texture ainsi que pour les montages



- InDesign pour l'élaboration de maquettes et de dossiers techniques



- Sketchup pour la création de plans en 3D





J'apprécie particulièrement le travail d'équipe. Je suis créative et j'ai le sens de l'organisation.



Mes compétences :

Architecture

Bureau d'études

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Conception

DAO

Dessin

Environnement

espaces verts

Paysagiste

Projeteur