Christophe BEAUQUIN

Mon domaine de compétence est centré principalement autour de SAP.



Activité centrée sur l'architecture (SAP, Middleware, Gestion Contrat) et les projets SI SAP.

J'ai une culture technico-fonctionnelle autour des domaines fonctionnels SD, MM, LE-TRA (connaissance : FI, CO, HR) et autour des domaines techniques ABAP et BC et Dématérialisation (XECM/OpenText).

Esprit d'analyse et de synthèse pour déterminer la bonne solution et piloter sa mise en oeuvre.

Capacité à appréhender les sujets d'organisations.

Je sais gérer un budget et possède des capacités en management de service ou projet.



Je suis curieux, rigoureux et je suis un constructeur et organisateur.



Formation initiale : Cursus scientifique (Doctorat Neurosciences).

Formation professionnelle : Chef de Projet, Administration SAP, Formation SAP, Anglais & Management.



Mes compétences :

SAP LE-TRA

SAP MM

ABAP IV

SAP SD

SAP BC

Gerer / Planifier Projet IT

Manager Equipe Projet

Manager Service Informatique

Architecte SAP

SAP Open Text

SAP VIM