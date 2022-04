Christophe BEHEULIERE

En charge du département de droit social du Cabinet CLEVERY Avocats, j'assiste, conseille, forme et représente mes clients dans l'ensemble des domaines du droit de la relation individuelle et collective de travail.



Domaines d’intervention :



Relations individuelles et collectives, Négociation collective d’entreprise et de branche, Durée du travail, Epargne salariale, Droit de la sécurité sociale, Contentieux de droit du travail et de la sécurité sociale.





Je suis également professeur auprès de l'Institut de Gestion Sociale - IGS Paris.

Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Droit social

Médias

Direction des ressources humaines