Christophe BELLISARIO

Je suis actuellement en recherche d'opportunité dans la physique atmosphérique / modélisation en tant qu'ingénieur de recherche.



J'ai travaillé au cours de ma thèse sur la modélisation et l'observation (via campagnes de mesures et mesures satellitaires) du rayonnement nocturne (nightglow) se produisant à haute altitude (~90 km) afin de le mettre en lien avec les phénomènes atmosphériques de type SSW, IGW, ..., et établir une climatologie précise de ce rayonnement.



Spécialisations : modélisation, programmation, observations, données satellitaires, instrumentation infrarouge, IDL, mathematica, C/C++



Titulaire d'un double Master en physique fondamentale et physique de l'atmosphère, j'ai effectué un CDD au LATMOS (CNRS) sur la quantification du rayonnement OH et O2 à partir des mesures GOMOS en haute atmosphère (80 à 100 km) afin d'en améliorer la modélisation.



Mes précédents stages ont eu lieu à l'Observatoire Midi-Pyrénées (Pic du Midi, sur le télescope Bernard Lyot), au STScI (Space Telescope Science Institute) de Baltimore, et au CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) à Toulouse. Ils m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes:



- Modélisation (Mathematica) de phénomènes physiques (optique pour les capacités d'un occulteur externe)

- Traitement de données satellitaires (IDL)

- Physique de l'instrumentation infrarouge

- Données climatiques, confrontation de l'ozone selon les observations

- Création d'un programme de comparaison

- Spectropolarimétrie (NARVAL)



Mes compétences :

Astronomie

Astrophysique

IDL

Infrarouge

Modélisation

Physique

Programmation

Programmation c

Programmation C#

Programmation C++

Radioprotection