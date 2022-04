Christophe BENESTEAU

Bonjour,



Entré à Auchan il y a 20 ans, j'ai été chef de rayon alimentaire et non-alimentaire pendant 6 années avant de partir en expatriation en Italie (de 2002 à 2008) comme chef de secteur non-alimentaire.



Rentré en France, j'ai continué pendant trois ans et demi sur le même secteur avant de reprendre le secteur PGC Frais LS pendant un an et demi. J'ai également eu des responsabilités transversales sur le magasin (service décoration et commerce).



Je suis depuis le 1er octobre 2013 directeur de l'Intermarché de Bidart (64).



Mes compétences :

Manager

Alimentaire

Grande distribution

International

Non alimentaire

Directeur

Conduite de projet