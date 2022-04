Christophe BENEZECH

« Je suis un homme de challenge qui sait prendre en compte les problématiques économiques et commerciales tout en prenant soin des aspects humains. »



J’ai souhaité commencer ma carrière en 1994 au contact du monde des PME/PMI. Ceci m’a permis d’acquérir le sens des responsabilités, de l’engagement et du client. Après 10 ans en tant que manager puis directeur chez ALTRAN, j'ai eu la chance de travailler pour un grand nombre de secteurs économiques. De formation initiale ingénieur j'ai développé les compétences suivantes : vente, recrutement, développement et pilotage de projet ainsi que management des hommes et de l'innovation.



Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et heureux d'être le capitaine de mon propre bateau.







Mes compétences :

Coaching

Conseil

Gastronomie

Consulting

Dynamique

Négociation immobilière