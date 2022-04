Christophe BENIER

Bonjour,



Fort d'une expérience de plus de 20 ans en comptabilité et récemment de 9 ans dans une entreprise de moins de 20 salariés sous l'autorité directe du dirigeant, j'ai géré la comptabilité entière de l'entreprise ainsi que sa trésorerie. Ce poste m'a permis également d'avoir une très grande autonomie ainsi qu'une polyvalence qui m'a permis d'élargir mon champs de connaissance aux contentieux clients jusqu'aux injonctions de payer et procès sur impayés, suivi de la logistique import, litiges fournisseurs, déclarations de sinistres auprès des assurances.

Ce poste m'a permis d'être en mesure d'établir les comptes annuels de l'entreprise (établissement des bilans annuels, plaquettes annuelles) ainsi que les déclarations fiscales attenantes.

Je suis quelqu'un de motivé, rigoureux, adaptable et qui a un sens aiguë de la confidentialité des informations.

Je suis actuellement en recherche d'emploi suite à un licenciement économique et je souhaite retrouver un poste similaire rapidement et faire bénéficier de mon expérience professionnelle une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité Générale

Déclaration d'échanges de biens

Gestion administrative du poste fournisseurs

Gestion administrative du poste client

Déclarations sociales et fiscales

Tenue des Immobilisations

Gestion juridique ds contentieux clients

Gestion de Trésorerie

Logistique import

Compétences Sociales - RH

Comptes annuels

EXCEL-WORD

Logiciels Ciel

Logiciels Sage

